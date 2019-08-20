Медведев уволил скандального замглавы Пенсионного фонда

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил 4,4 миллиона рублей за совершение действий в пользу компании «Техносерв Менеджмент» и общее покровительство. Зампред ПФР признал свою вину и заявил о раскаянии. Перед арестом он подписал заявление об отставке. Бывшему замглавы ПФР грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

По делу также проходит директор департамента по работе с госструктурами «Техносерва», бывший сотрудник ФСБ Алексей Копейкин, который выступал в качестве посредника. Неизвестные лица переводили средства на счет Копейкина, а тот передавал их Иванову. Обвинение считает, что чиновник получал 200 тысяч рублей каждый месяц.

Иванов занял должность замглавы правления ПФР в 2017 году после того, как год проработал советником председателя фонда. Он курировал вопросы информационных технологий и безопасности, телекоммуникаций, персонифицированного учета.

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