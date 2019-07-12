Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
В офисе президента Украины прошли обыски
Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов
Стали известны возможные итоги переговоров Путина и Зеленского
Найдено средство против старения и рака
Мощная турбулентность посреди океана устроила хаос в салоне самолета
Ушедший из спорта Лебедев назвал лучшие моменты карьеры
Два американца попытались пробраться к ядерному реактору
Замглавы Пенсионного фонда России признал вину
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Новости партнеров

Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Иванов

Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении ряда взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, Иванова не задерживали с поличным, однако сумма взяток не была большой. Речь идет о получении откатов в размере нескольких миллионов рублей. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), максимальный срок наказания составляет до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший зампред ПФР, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, действовал через посредника — топ-менеджера IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина. На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец компании Алексей Ананьев. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», отмечают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Предыстория: Замглавы Пенсионного фонда России признал вину
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Замглавы Пенсионного фонда России признал вину
Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0211 июля

«Нас такими делает система»

Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
17:1211 июля

Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни

17:2711 июля

Мужа сбежавшей с миллионами кассирши из Башкирии отправили под домашний арест

18:2111 июля

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Силовые структуры21:33 5 июля
Аиша в больнице

«Врачи несли ей шоколадки и плакали»

Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
14:2511 июля

Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты

13:1811 июля

Братья-полицейские взяли россиянина в рабство и заставили работать на ферме

16:3411 июля

Начальника омского главка МВД задержали за драку с машинистом в московском метро

Силовые структуры00:0217 мая

«Господи, прими блуд как фитнес!»

Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
13:0611 июля

Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки

12:3111 июля

Россиянина отправили в СИЗО из-за раскрытия агента ФСБ по свадебным фотографиям

16:0211 июля

Ущерб от пожара на подмосковной ТЭЦ достиг 150 миллионов рублей

Россия
Увеличилось число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Взрыв и столб пламени высотой 50 метров: что известно о ЧП в Подмосковье
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
Российский депутат обиделся на мем и написал заявление в полицию
Стали известны возможные итоги переговоров Путина и Зеленского
Пьяный россиянин в рясе обматерил прохожих и обещал убить снявшего его на видео
Назначен новый глава Севастополя
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Германии приказали забрать к себе жену террориста
США начали наказывать Венесуэлу за пытки оппозиционеров
Кусок скалы снес автобус и убил людей
Швеция впервые применила закон об изнасилованиях
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Все материалы
Бывший СССР
Золотая Припять
Зеленский решил заработать на Чернобыле и заманить иностранцев в зону отчуждения
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
В офисе президента Украины прошли обыски
Зеленский воспротивился федерализации Украины
Турчинов прокомментировал идею Зеленского люстрировать его
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Компания «Россети» предотвратила последствия пожара на ТЭЦ-27
«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками
Volkswagen «Жук» перестали выпускать
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни
Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили
Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты
Начальника омского главка МВД задержали за драку с машинистом в московском метро
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 «Комсомолец» с ядерными торпедами
Названа смертельная опасность натуральных соков
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Все материалы
Спорт
«Подумаем о титулах потом»
Большие клубы провалились в АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — проблемы
Названа вероятная причина гибели 20-летней российской гандболистки
Ушедший из спорта Лебедев назвал лучшие моменты карьеры
Ставшую информатором WADA бегунью обвинили в развале российской легкой атлетики
Российский боец MMA покалечил топором другого
Виталий МуткоCAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?
МОК в ответ на отмену наказания Мутко напомнил о своих правах
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев
Поклонники вступились за располневшую звезду «Игры престолов»
В продолжении «Очень странных дел» увидели намек на Чернобыль
Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Российская ведущая вышла в эфир с бутылкой грузинского вина в знак протеста
Twitter упал
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Телемост с Украиной пройдет по Skype
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Письмо Тупака Шакура Мадонне из тюрьмы уйдет с молотка
Ким Кардашьян появилась на публике в новом смелом наряде
Принца Гарри высмеяли за старые туфли
Кореянка не смогла пройти границу в Сочи из-за пластической операции
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
В Чечне придумали развлечение для французских детей
Иностранным туристам в Дубае разрешат выпивать
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
Желание пилота выпить во время полета привело к скандалу на борту
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
Акула превратилась в добычу для рыбы
Десятки умирающих попугаев с истошными криками упали с неба на школьников
Смертельно больной сын отвел мать к алтарю
Все материалы
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Байкера оштрафовали за рекордное превышение скорости на МКАД
«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник
Toyota променяла Corolla на новый кроссовер
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
В Москве вскроют ядерный могильник
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
В российском регионе создадут десятки учебных мастерских
Россиян поучат быть родителями
Два бесплатных участка федеральной трассы починят за 8,4 миллиарда рублей
Все материалы