Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).

8 апреля сообщалось, что в Воронеже бывшая начальница районного подразделения управления Пенсионного фонда России оформила своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Она также полностью возместила ущерб.

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