Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию

В Тульской области полиция узнала о жителе, скрывшем факт смерти своей матери в 2001 году и похоронившем ее за границей. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК), так как он в течение полутора десятка лет получал пенсию за умершую.

По словам Волк, о незаконных действиях гражданина стало известно, когда сотрудники Национального центрального бюро Интерпола областного управления МВД получили от зарубежных коллег акт о смерти россиянки в 2001 году.

В ноябре прошлого года сообщалось о жительнице Магаданской области, которая полтора года получала пенсию своей умершей матери, скрывая ее труп в квартире. Тело было обнаружено в ходе ремонтных работ. Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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