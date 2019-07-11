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Замглавы Пенсионного фонда России признал вину

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Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова.

По его словам, Иванов подал в отставку с занимаемой должности. «Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», — рассказал собеседник агентства.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

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Предыстория: Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи
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