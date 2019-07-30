Пенсионным фондам приготовили массовые проверки

Генпрокуратура России начнет массовую проверку пенсионных фондов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.
Ведомство приступит к проверкам в августе, сообщил он. По словам первого замгенпрокурора, проверки должны проводиться с особой тщательностью. В случае выявления фактов незаконного перевода пенсионных накоплений россиян в нецелевое использование виновным может грозить уголовная ответственность.
Ранее Банк России провел собственную проверку негосударственных пенсионных фондов, по итогам которой регулятор подготовил несколько исков к их владельцам и руководству.
Также в июле был арестован заместитель главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Его заподозрили в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Между тем глава ПФР Антон Дроздов отозвался положительно о своем подчиненном, заявив, что Иванов успешно координирует работу фонда по вопросам внедрения и развития информационных технологий.