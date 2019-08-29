Российские леса атаковала американская тля

В российских лесах завелась американская ясеневая тля. Об этом сообщили специалисты Института проблем экологии эволюции имени А.Н.Северцова РАН, пишет «Московский комсомолец» в четверг, 29 августа.

Первые насекомые, которые обычно добираются не дальше Западной Европы, были обнаружены в России еще полтора года назад, но сейчас их стало больше, утверждают специалисты.

«Как она попала к нам из Западной Европы можно только гадать. У этой тли есть крылатая разновидность, которую могло разве что занести к нам с сильным потоком ветра», — предположил сотрудник института Андрей Беньковский.

Как отмечают специалисты, сейчас в городах России повсеместно растет пенсильванский ясень, который был завезен из Северной Америки. Этот сорт оказался более морозоустойчивым. Именно его и атакует американская ясеневая тля, выпивая сок из листьев и выделяя жидкость, от которой листья сперва скручиваются, а затем засыхают.

«Колонии американской ясеневой тли в огромных количествах расплодились в Воронеже. Ясени там выглядят будто обгоревшими — поражена значительная часть крон, — говорит Беньковский. — Но борьба с тлей осложняется запретом на применение в городах какой бы то ни было химии». По мнению энтомологов, победить нашествие может другой инвазивный вид — божья коровка арлекин (Harmonia axyridis) из Восточной Азии.

В России до 2024 году будерт реализован национальный проект «Экология». В его рамках за пять лет планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров должен сократится почти втрое — с 32,5 до 12,5 миллиарда рублей.

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