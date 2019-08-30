В «Яндексе» рассказали о влиянии искусственного интеллекта на безработицу

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта не спровоцирует массовую безработицу, считает генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, пишет ТАСС.

Она пояснила, что в некоторых сферах кадров не хватает уже сейчас, однако всегда будут профессии, необходимость в которых отпадает с течением времени. «Это будет происходить постепенно. Всплеска безработицы не будет, а будет плавный переход: за 10-15 лет мы увидим новый поток людей новых профессий», — сказала она.

Бунина также заявила, что если какие-то профессии отмирают, то людей, занятых в них, необходимо переучивать на другие. В то же время нужно предотвратить «утечку» ценных кадров, в частности, из сферы IT, за рубеж. Для этого необходимо создавать в России благоприятную бизнес-среду. Это предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика».

«Прежде всего нужно быть привлекательными здесь, чтобы люди не хотели уезжать. Специалистам важно понимать, как лучше развиваться в стране», — сказала Бунина. Она также отметила, что важно возвращать своих профессионалов из-за рубежа.

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