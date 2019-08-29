Беглов занялся развитием 5G

Первый в России проект по запуску сигнала 5G, охватывающего весь город, запустили в Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Масштабная предкоммерческая сеть пятого поколения была запущена компаниями МТС и Huawei при содействии администрации Петербурга, в частности губернатора города Александра Беглова. Она охватила практически всю населенную часть Кронштадта.

Сеть 5G развернули на базе восьми станций, пять из которых действуют в диапазоне 4,9 гигагерц, а еще три — в диапазоне 28 гигагерц. В сентябре ожидается запуск еще четырех базовых станций в диапазоне 4,9 гигагерц.

По данным пресс-службы, на первом этапе новая технология будет доступна для социально значимых объектов. «Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других», — добавили в администрации Петербурга.

В начале августа сообщалось, что Минсвязи объявило закрытый конкурс на разработку плана по расчистке частот для 5G; максимальная стоимость контракта составила 203,4 миллиона рублей. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно ему, к 2024 году во всех крупных городах-миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети связи 5G.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



