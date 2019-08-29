В Петербурге нашли способ улучшить госуправление

Правительство Санкт-Петербурга будет сотрудничать с автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика». Предполагается, что это позволит повысить эффективность госуправления за счет внедрения цифровых технологий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Соглашение об этом уже подписано врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и гендиректором «Цифровой экономики» Евгением Ковниром. Сотрудничество соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

«Планируется организовать взаимодействие по направлению повышения эффективности госуправления в Санкт-Петербурге за счет применения цифровых технологий», — сообщили в пресс-службе.

В рамках сотрудничества в Петербурге могут запустить платформу геоаналитики для моделирования маршрутов движения общественного транспорта и анализа туристического потока и другие проекты.

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