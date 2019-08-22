На Сахалине появилась возможность электронной записи детей в кружки

На Сахалине заработал онлайн-навигатор для записи детей на занятия по программам дополнительного образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Онлайн-навигатор содержит информацию о кружках и секциях, педагогах и организациях дополнительного образования. Поиск кружка или секции осуществляется по возрасту ребенка, направленности, району и образовательной организации.

В общей сложности в онлайн-навигаторе представлено шесть направлений допобразования: социально-педагогическое, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и техническое.

В настоящее время на портале доступны 230 образовательных программ в различных районах Сахалинской области. К проекту подключились Южно-Сахалинск, северные Курилы, а также Холмский, Анивский, Долинский, Невельский, Томаринский, Углегорский, Поронайский, Тымовский, Александровск-Сахалинский городские округа. Запуск онлайн-навигатора соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

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