Россияне смогут проверить историю автомобиля через госуслуги

На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля. Услуга будет доступна в рамках внедрения в России суперсервисов в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя автомобиля.

Акимов заявил, что личный кабинет водителя на портале позволит в перспективе получать услуги коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр и приобрести полисы.

Ранее на госуслугах были представлены прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

Появление в России суперсервисов предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». В феврале президиум правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых появятся суперсервисы.

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