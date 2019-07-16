Названы сроки появления суперсервиса «Пенсии онлайн»

Суперсервис «Пенсии онлайн» может заработать в России с 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Цифровая экономика».

Помимо этого есть еще семь суперсервисов, которые рассмотрела рабочая группа по цифровому госуправления. Комплекс госуслуг «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» могут запустить с 2019 по 2022 год., суперсервис «Трудовая миграция онлайн» — с 2020 по 2024 год, суперсервис «Оформление европротокола онлайн» планируют запустить уже в 2019 году.

Также рабочая группа рассмотрела запуск суперсервисов «Имущество онлайн», «Образование в России для иностранцев», «Правосудие онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Запуск таких комплексов упростит и ускорит россиянам оформление документов и протоколов.

Появление в России суперсервисов предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». В феврале президиум правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых появятся суперсервисы.

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