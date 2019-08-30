Человек с топором напал на московский трамвай стоимостью 100 миллионов рублей

В Москве пассажир опоздал на трамвай и решил отомстить водителю, разбив стекло в двери топором. Видео с инцидентом было опубликовано на YouTube в пятницу, 30 августа.

Ролик записала камера видеонаблюдения, установленная в вагоне. На кадрах видно, как мужчина в последний момент замечает подъехавший к остановке трамвай, нажимает на кнопку открытия двери, она начинает открываться, но тут же закрывается. В этот момент мужчина достает из сумки топор. Он еще раз нажимает на кнопку, однако трамвай начинает движение, и мужчина разбивает стекло двери топором.

После этого перепуганные пассажиры, среди которых есть маленький ребенок, встают со своих мест и бегут в начало вагона, а мужчина с топором начинает идти в сторону кабины.

Судя по видео, инцидент произошел с трамваем «Витязь-М». Как стало известно в июне 2019 года, оценка ущерба таким вагонам высчитывается из цены нового подвижного состава, которая составляет около 100 миллионов рублей. Так, Останкинский суд Москвы обязал жителя столицы выплатить Мосгортрансу 1,5 миллиона рублей за то, что тот врезался в городской трамвай на своей машине и лишь немного помял его. Он должен заплатить 36,6 тысячи рублей за ремонт общественного транспорта, а остальную часть суммы отдать за порчу товарного вида трамвая.

По данным «Вести.Ru», сейчас полиция ведет поиски мужчины, напавшего на трамвай с топором.

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