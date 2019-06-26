Помявшему трамвай россиянину предъявили счет на 1,5 миллиона рублей

Останкинский суд Москвы обязал жителя столицы Алексея Потемкина выплатить Мосгортрансу 1,5 миллиона рублей за то, что тот врезался в городской трамвай на своей машине и немного помял его. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина должен заплатить 36,6 тысячи рублей за ремонт общественного транспорта, остальная часть суммы — за порчу товарного вида трамвая «Витязь-М». Оценка стоимости производилась по методике Минюста. За ее основу берется цена нового подвижного состава, которая составляет 100 миллионов рублей.

В Минюсте изданию пояснили, что в подобных авариях их методика не обязательна к применению, формулу расчета выбирает эксперт. Потемкин будет оспаривать решение суда.

По информации «Ъ», в судах претензии к порче внешнего вида транспорта пока предъявляет только Мосгортранс. Например, в Петербурге Горэлектротранс судился с водителями только за компенсацию ремонта.

Столкновение с трамваем произошло 27 июня 2016 года в Москве на 1-й Сельскохозяйственной улице, когда автомобилист выезжал из двора направо. В этот момент подвижной состав двигался во встречном направлении. В результате машина повредила ему левую стойку, переднюю облицовку и фару. Полиса ОСАГО у мужчины не было. Останкинский суд Москвы вынес свое решение 14 ноября.

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