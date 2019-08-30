Полиция заинтересовалась лежащим под поездом блогером

Блогер из Нижнего Новгорода Илья Молодцов опубликовал видео, на котором якобы ложится под поезд метро. Полиция начала проверку его действий, передает «Нижний сейчас».

Отмечается, что правоохранители посмотрели съемки с камер видеонаблюдения за несколько дней. Они обратили внимание на то, что Молодцов со своим другом снимали прибытие поезда на станцию ночью 21 августа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подлинность записи, после чего будет принято решение, по какой статье трактовать действия блогера.

Ранее Молодцов соорудил из картона Gelandewagen, прокатился в нем по городу и снял поездку в самодельном автомобиле на видео. В ГИБДД по Нижегородской области заинтересовались видеороликом. «Уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге», — заявили в ведомстве. Отмечалось, что специалисты намерены изучить саму конструкцию и возбудить в отношении россиянина административное дело.

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