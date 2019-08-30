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Полиция заинтересовалась лежащим под поездом блогером

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Блогер из Нижнего Новгорода Илья Молодцов опубликовал видео, на котором якобы ложится под поезд метро. Полиция начала проверку его действий, передает «Нижний сейчас».

Отмечается, что правоохранители посмотрели съемки с камер видеонаблюдения за несколько дней. Они обратили внимание на то, что Молодцов со своим другом снимали прибытие поезда на станцию ночью 21 августа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подлинность записи, после чего будет принято решение, по какой статье трактовать действия блогера.

Ранее Молодцов соорудил из картона Gelandewagen, прокатился в нем по городу и снял поездку в самодельном автомобиле на видео. В ГИБДД по Нижегородской области заинтересовались видеороликом. «Уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге», — заявили в ведомстве. Отмечалось, что специалисты намерены изучить саму конструкцию и возбудить в отношении россиянина административное дело.

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