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Россиянин смастерил Gelandewagen из картона и прокатился в нем по городу

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Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов соорудил из картона Gelandewagen, прокатился в нем по городу и снял поездку в самодельном автомобиле на видео. Ролик он выложил в аккаунте в Instagram.

«Душой в гелике — попой на велике», — говорится в описании к видео. Таким поступком он хотел привлечь внимание к своей странице в соцсети — на «дверях» автомобиля был написан его ник в Instagram.

«С такими ценами точно скоро все из картона делать придется», — написала в комментариях к посту пользовательница с ником liubovvaletskaia.

В ГИБДД по Нижегородской области заинтересовались видеороликом, сообщает РИА Новости. «Уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге», — заявили агентству в ведомстве. Кроме того, специалисты намереваются изучить саму конструкцию и возбудить в отношении россиянина административное дело.

Ранее 6 августа в сети появилось видео, на котором задержанный за пьяную езду россиянин пытается съесть свои водительские права. Его отвели в патрульный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения бумаг мужчина взял свои документы и попытался их прожевать и проглотить, «но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье».

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