Объяснена необходимость продлить каникулы в России

В отсрочке начала учебного года в первую очередь нуждаются пострадавшие от паводков школьники с Дальнего Востока, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 30 августа.

«На Дальнем Востоке, непосредственно в Приморье, на паводках, можно перенести занятия на октябрь, нежели на лодках добираться до школы», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что к этому времени дети смогут уже нормально ходить в учебные учреждения.

Ранее в пятницу стало известно, что Василий Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, большинство учащихся младших классов в начале осени еще находятся на дачах или лагерях. Старшеклассникам же необходимо дать дополнительное время на отдых после экзаменов и подработку.

Автор инициативы также выразил уверенность в том, что эта мера будет способствовать развитию туризма в стране.

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