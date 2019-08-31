Обнаружена защищающая от ВИЧ мутация

Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Pathogens.

Речь идет о мутации в гене TNPO3, которая приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии. Однако она защищает больного от вируса иммунодефицита.

Исследования in vitro (вне живого организма) показали, что клетки пациентов с этой мутацией устойчивы к ВИЧ-инфекции. Ученые предполагают, что клетки пациентов с этим заболеванием можно использовать для создания стратегий лечения.

Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ. Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32. По его словам, последняя позволит их организму противостоять заражению ВИЧ.

5 марта ученые из Великобритании провели пересадку стволовых клеток мужчине, известному как «лондонский пациент» и зараженному ВИЧ, в результате чего больной избавился от диагноза.

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