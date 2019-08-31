Россиянка умерла из-за отгула врачей

Жительница Красноярского края заявила, что ее свекровь умерла из-за того, что врачи в больнице, куда она обратилась, были в отгуле на День молодежи. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает «ТВК Красноярск».

Трагедия случилась в конце июня в селе Партизанское. О том, что у медиков отгул, тогда заявили в самой больнице, утверждает женщина.

Дочь погибшей говорит, что ее мать неделю наблюдалась в клинике из-за фурункула в паху. При этом ей не назначили никаких анализов и постоянно отправляли домой.

29 июня семья в очередной раз вызвала скорую. Пациентка тяжело дышала и ничего не слышала. Фельдшер из другой деревни «что-то попшикала ей в рот» и «сказала, что все нормально будет», утверждает дочь погибшей. Позвонили в больницу, и там сказали, что врача, у которой женщина наблюдалась, найти не могут, а хирург в отпуске. «Сказали, что даже если сейчас забрать маму в больницу, то она все равно будет ждать до понедельника, так как там только терапевт», — рассказала дочь пациентки.

Скорая посоветовала подписать отказ от госпитализации. Пока дочь собирала мать, чтобы все-таки везти ее в больницу, женщина скончалась.

Следственный комитет проводит проверку. В региональном Минздраве обещали журналистам выяснить подробности произошедшего.

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