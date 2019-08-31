Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Задержана мать убитого в Башкирии ребенка
Зеленский предложил запретить отпускать под залог подозреваемых в коррупции
Захарченко воздвигли памятник
Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии
Появились подробности гибели российского рекордсмена по плаванию
Стало известно о новых контрактах России и Венесуэлы
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Матч школьных команд в США закончился бойней с двумя погибшими
Пассажирский самолет летел по России с неисправностью на борту
Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Новости партнеров

Россиянка умерла из-за отгула врачей

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Красноярского края заявила, что ее свекровь умерла из-за того, что врачи в больнице, куда она обратилась, были в отгуле на День молодежи. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает «ТВК Красноярск».

Трагедия случилась в конце июня в селе Партизанское. О том, что у медиков отгул, тогда заявили в самой больнице, утверждает женщина.

Дочь погибшей говорит, что ее мать неделю наблюдалась в клинике из-за фурункула в паху. При этом ей не назначили никаких анализов и постоянно отправляли домой.

29 июня семья в очередной раз вызвала скорую. Пациентка тяжело дышала и ничего не слышала. Фельдшер из другой деревни «что-то попшикала ей в рот» и «сказала, что все нормально будет», утверждает дочь погибшей. Позвонили в больницу, и там сказали, что врача, у которой женщина наблюдалась, найти не могут, а хирург в отпуске. «Сказали, что даже если сейчас забрать маму в больницу, то она все равно будет ждать до понедельника, так как там только терапевт», — рассказала дочь пациентки.

Скорая посоветовала подписать отказ от госпитализации. Пока дочь собирала мать, чтобы все-таки везти ее в больницу, женщина скончалась.

Следственный комитет проводит проверку. В региональном Минздраве обещали журналистам выяснить подробности произошедшего.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Красноярском крае врачи не приняли пациентку из-за «отгула на День молодежи»: женщина скончалась
В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей
Семья покинутой врачами роженицы рассказала подробности ее беременности
Другие материалы рубрики
Россия00:0330 августа

«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»

Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства
18:1230 августа

Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги

17:2330 августа

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

17:1030 августа

Кремль заявил о прогрессе в ходе обмена заключенными с Киевом

Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
17:0530 августа

Человек с топором напал на московский трамвай стоимостью 100 миллионов рублей

17:0130 августа

Полсотни россиян отравились суши из доставки

15:2830 августа

В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
14:4930 августа

Объяснена необходимость продлить каникулы в России

16:4030 августа

В Кремле анонсировали приглашение Зеленского в Москву

16:1030 августа

Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

Россия
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Кремль заявил о прогрессе в ходе обмена заключенными с Киевом
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Человек с топором напал на московский трамвай стоимостью 100 миллионов рублей
Все материалы
Мир
В Гренландии захотели выгодно продаться США
«Я говорю о патриотизме и шпионю на Россию»
 
Ветераны американской разведки назвали Трампа активом Кремля
Девушку проверяют на «детекторе лжи»Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
В Польшу отправят американские войска
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
В Израиле ощутили атмосферу ненависти
Все материалы
Бывший СССР
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Зеленский решил уволить треть депутатов
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Коломойский рассказал об обсуждении с Зеленским дефолта
Все материалы
Экономика
США нашли способ сильнее ударить по Huawei
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Богатейший бизнесмен России отпразднует юбилей на полярном круге
«Газпром» отыгрался на соседях за потери в Европе
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Москвичам предложили поездки в метро по ценам 2010 года
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Все материалы
Силовые структуры
Жесткое задержание спецназом российского чиновника попало на видео
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Следственный комитет выпустил видео о сломанных судьбах россиян
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
«Вы у меня заедете надолго»
Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
Удерживаемые на Украине россияне остались в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Жизненно необходимое обезболивающее оказалось опасным
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Украина почти признала Ан-124-100М российским
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Европа использует Россию как подстраховку от США
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Российский ГЛОНАСС еще больше усох
Все материалы
Спорт
Появились подробности гибели российского рекордсмена по плаванию
Тиэму Пукки«Он никчемный. Избавьтесь от него»
Над этим футболистом смеялись даже фанаты. Теперь он лучший бомбардир АПЛ
Бывший чемпион UFC поборол быка на родео
«Святые» против «дьяволов» и танец с «саблями»
Что нельзя пропустить в четвертом туре АПЛ
Российская теннисистка захотела «подложить памперс» в матче с Сереной Уильямс
Присевший на «дорожку»
Он был звездой АПЛ, но ушел из футбола и подсел на наркотики
Отстраненный футболист «Интера» решил вернуться к тренировкам через суд
Все материалы
Культура
Стало известно об отсутствии денег на похороны актера из «Легенды №17»
Владимир Сорокин «Литераторы пили, пьют и будут пить»
Владимир Сорокин о воде, водке и футболе
Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой
Окунуться в музыку
Техно на реке, на ковре, под водой: как проводить лето на Red Bull Music Festival
Сценарий «Игры престолов» раскрыл правду о предательстве Сансы Старк
«А потом ты оказываешься участником кокаиновой сделки!»
Как создатель тачки из «Назад в будущее» ввязался в наркобизнес и сам стал героем кино
Марлон Брандо подозревал Майкла Джексона в растлении детей
Все материалы
Интернет и СМИ
Критиковавший родителей с детьми блогер раскаялся
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Блогер усомнился в существовании лесбиянок и лишился дохода
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Одна деталь на фото блогера позволила уличить его во лжи
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Стриптизерши и девушки по вызову рассказали в сети о первых рабочих днях
Все материалы
Ценности
Самую молодую в мире миллиардершу уличили в сокрытии полноты
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Ким Кардашьян вытащила из тюрьмы пенсионерку и сняла ее в рекламе нижнего белья
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Кара Делевинь вышла на публику в одежде российского производства
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Девушка бросила карьеру в журналистике и озолотилась на снимках в бикини
Все материалы
Путешествия
Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Пассажир потрогал соседку в самолете и избежал наказания
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Туристки из США пострадали при падении с эскалатора в российском аэропорту
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Все материалы
Из жизни
Необычная реакция мужчины на вооруженного грабителя попала на видео
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Купленная на барахолке за бесценок ваза оказалась дорогой реликвией
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Сбежавших свиней нашли по следам от съеденных хот-догов
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Найдена редкая двухголовая черепаха
Все материалы
Летающий внедорожник за 7 миллионов
Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки
Летающий внедорожник за 7 миллионов
Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки
Лучшее автомобильное видео августа
Осы, свиньи, дрифтовый Трабант и президент у «Врат ада»: самые интересные ролики месяца
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Патриот с «автоматом» стал самым дорогим УАЗом
Росгвардия создала противоугонную систему
В России предложили считать транспортный налог по-новому
Все материалы
Дом
Должникам по услугам ЖКХ нашли оправдание
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Московские вокзалы застроят жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Жители российского дома ввели плату за вход в свой подъезд
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин прикинулся безработным ради жилья
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
В Минздраве рассказали о забирающих зарплаты врачей «элитах»
Региональные бизнесмены получили господдержку на десятки миллионов рублей
Все материалы