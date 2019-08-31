Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Украинский пограничник погиб в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы.

Пограничный наряд выполнял задание недалеко от границы с Россией. 30 августа «в момент передышки и разогрева пищи» случился разрыв неустановленного взрывного предмета. Военнослужащий по контракту получил ранение в шею. По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался.

На месте взрыва работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства.

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