Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии

Усложнение порядка выдачи шенгенских виз в Финляндию может оказать негативное влияние на интерес российских туристов к этой стране, считает замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев. Его слова приводит ТАСС в субботу, 31 августа.

«Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», — пояснил он.

1 августа Финляндия ужесточила требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Теперь к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Ранее эти справки запрашивались в исключительных случаях. Новый порядок начнет действовать с сентября.

В Министерстве иностранных дел Финляндии объяснили ужесточение требований положением Шенгенского соглашения.

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