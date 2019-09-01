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Российская гимнастка решила выступать за Грузию и объяснилась

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Мария Харенкова

Российская гимнастка Мария Харенкова прокомментировала свое решение сменить спортивное гражданство и представлять Грузию на международных соревнованиях. Слова спортсменки передает «Вечерняя Москва».

«Из-за травмы долгое время не выступала. Меня перестали звать в российскую сборную. А глава Федерации гимнастики Грузии позвонил моему тренеру и спросил, можно ли сделать мне это предложение», — заявила 20-летняя россиянка.

Харенкова добавила, что планирует выступить на чемпионате мира и Олимпиаде в Токио. Гимнастка отметила, что хотела бы выступать под российским флагом. «Но раз дали такой шанс, нужно им воспользоваться», — заключила она.

О смене Харенковой спортивного гражданства стало известно 22 августа. Данное решение было одобрено исполкомом Международной федерации гимнастики (FIG).

В составе российской команды Харенкова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в 2014 году. На том же турнире она выиграла бронзу в командном зачете.

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