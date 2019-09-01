Танец Галкина с Вайкуле заставил Пугачеву завопить

maxgalkinru / Instagram

Народная артистка СССР Алла Пугачева сняла на видео танец своего супруга Максима Галкина с подругой, певицей Лаймой Вайкуле. Запись, на которой Пугачева кричит и наигранно возмущается, появилась в Instagram в воскресенье, 1 сентября.

Во время записи Пугачева погрозила мужу пальцем, а также обменялась красноречивыми взглядами с сожителем Вайкуле Андреем Латковским.

В августе стало известно, что Пугачева выбрала новую примадонну. Ей стала певица Светлана Лобода.

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