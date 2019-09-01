МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка

Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.

В заявлении, опубликованном на сайте главка, говорится, что 13 августа возле кафе в поселке Локоть 36-летний полицейский, «находившийся вне службы в гражданской одежде», причинил телесные повреждения 17-летнему местному жителю. 31 августа подросток скончался в больнице.

Сотрудник был уволен по дискредитирующим основаниям на следующий день после инцидента в результате проверки, проведенной УМВД. Он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности «за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», подчеркнули в полиции.

РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России сообщает, что дело против полицейского переквалифицируют на часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 17-летнего Ивана избил пьяный замначальника Брасовского отдела полиции Денис Терехов. Друг погибшего рассказал, что в кафе полицейский обвинил подростка в том, что тот «спалил дом, который накрыли в Брасове с наркотиками».

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