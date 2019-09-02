Немецкие ультраправые провозгласили пробуждение Германии

Успех ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в восточной части страны говорит о ее пробуждении. Такое заявление сделал глава партии в Берлине Георг Пацдерски в Twitter.

По его словам, АдГ добилась выдающихся результатов на сентябрьских выборах в местные парламенты, что говорит о согласии населения с ее программой. Он добавил, что это важный «сигнал пробуждения» для страны.

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На состоявшихся 1 сентября выборах в двух восточногерманских землях — Саксонии и Бранденбурге «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав около 25 процентов голосов.

В конце августа в партии предложили высылать из Европы беженцев, которые часто посещают родину. По их мнению, частые визиты мигрантов в родную страну свидетельствуют о том, что там им не угрожает опасность.

Лидер «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд известен своими нападками на мусульман и мигрантов. В частности, после выборов в бундестаг в 2017 году он пообещал «устроить охоту» на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такое заявление было сделано после того, как немецкий парламент выпустил 11-страничный доклад, в котором указывается, что правительство Меркель не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ для беженцев в 2015 году.

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