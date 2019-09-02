В Новороссийске установили арт-скамейку с Wi-Fi

В Новороссийске появилась арт-скамейка с Wi-Fi и возможностью подзарядки телефона. Ее установили в парке имени Фрунзе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает издание «Официальный Новороссийск».

Скамейка стала первым совместным проектом администрации города и сотового оператора TELE2. Новое пространство рассчитано на современных людей, живущих в ритме города, сказал замначальника управления культуры администрации Новороссийска Сергей Шептий.

В скором времени Wi-Fi-пространство появится еще как минимум на трех площадках города, заявил управляющий делами администрации Новороссийска Евгений Азизов.

Проект «Умный город», в рамках которого была установлена скамейка и который является частью нацпроекта «Цифровая экономика», стартовал в 2018 году. Проект включает в себя набор инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.

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