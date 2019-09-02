Москвич полез за котом на балкон к соседям и погиб

В Москве мужчина попытался достать кота с балкона соседей, сорвался вниз и погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно данным издания, мужчина проживал на Воронцовской улице. Москвич заметил, что его питомец забрался к соседям и полез за ним. Неожиданно мужчина потерял равновесие и упал. От полученных ранений он скончался на месте.

Сообщается, что до этого москвич несколько раз доставал кота с чужого балкона.

Ранее сообщалось, что жительница Японии умерла во время похорон собственного кота. Предположительно, у нее случился сердечный приступ, пока она копала могилу. Женщина потеряла сознание и упала в вырытую ею же метровую яму.

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