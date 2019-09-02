Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Поселок Новосинеглазово / YouTube

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой». Видео опубликовано в YouTube-канале «Поселок Новосинеглазово».

На видео видно, как композицию про рюмку водки слушают девочки, которым на вид не больше 13-14 лет, а также дети помладше, в том числе дошкольного возраста.

В администрации населенного пункта URA.RU сообщили, что песни исполняла группа «Сентябрь», которую на праздник пригласил депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов. В разговоре с изданием он сказал, что эти композиции музыканты сыграли «по просьбе молодежи» в конце мероприятия, когда большинство родителей с детьми разошлись.

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