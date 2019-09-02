Пользователи сети «снялись» в кино с помощью программы для подделки порно

@AllanXia / Twitter

Пользователи соцсетей стали публиковать ролики из китайского приложения ZAO, с помощью которого можно заменить актеров знаменитых сериалов и фильмов. Как сообщает The Daily Dot, для этого используется технология Deepfake.

Приложение от популярного разработчика из КНР Momo было выпущено 30 августа. Для того чтобы самому стать героем кинофильма, достаточно одного селфи. Нейросеть «вклеивает» в видео лицо человека, из-за чего подделку отличить не так просто.

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Один из пользователей Twitter опубликовал несколько роликов, в которых он стал героем фильмов вместо актера Леонардо Ди Каприо. По его словам, на создание короткого видео потребовалось одно селфи и около восьми секунд.

Однако сайт RADII отметил, что перед использованием ZAO необходимо принять условия приложения, и, по их словам, там содержатся пункты, нарушающие частную жизнь юзеров. Например, пользователь дает согласие на передачу разработчику прав на все ролики, созданные в приложении, даже если на них его лицо.

При этом пункта об отказе от соглашения в правилах не нашли. Лишь позднее разработчики обновили условия, в которых эти пункты были изменены таким образом, что теперь для любых действий со сделанными в приложении видео потребуется первоначальное согласие пользователя.

Ранее технологию Deepfake использовали в том числе для видео на YouTube. Так, актер Киану Ривз якобы смог предотвратить ограбление магазина и обезвредить преступника.

Deepfake приобрел популярность в декабре 2017 года, когда в сети стали появляться порновидео якобы c кинозвездами. «Участницами» роликов для взрослых стали Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Галь Гадот.

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