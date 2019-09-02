Атаку по Израилю из российского «Корнета» показали на видео

Ливанское исламистское движение «Хезболла» распространило кадры атаки на израильский бронеавтомобиль. Видео доступно в Telegram-канале The AnalitiQ.

На кадрах видно, что по двигающемуся бронеавтомобилю Wolf выпускаются две ракеты из разных точек. Отмечается, что сделано это было из разработанного Россией противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Погиб ли экипаж машины, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Израиль выпустил по Ливану около сотни минометных снарядов в ответ на ракетный обстрел.

До этого движение «Хезболла» заявило, что планирует некий точечный удар по Израилю для предотвращения войны.

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