В России показали «умную "Газель"»

Горьковский автозавод (ГАЗ) представил коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN. Предполагается, что массовое производство стартует в следующем году, а продажи начнутся в 2021-м, сообщает ТАСС.

Принципиальное отличие новой машины — новая интеллектуальная платформа. «Это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», — рассказал глава компании Вадим Сорокин. Он добавил, что в будущем на базе этого автомобиля будут создавать новые коммерческие модели.

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В конце июля в группе ГАЗ объявили о начале разработки беспилотных автомобилей. Модель получила название «Газель Next», ее протестировали на полигоне. По заявлениям производителей, машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности (на пятом машина сама может справиться со всеми задачами водителя — прим. «Ленты.ру»).

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