Перечислена портящая женщину одежда

Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей перечислила вещи, из-за которых женщины выглядят «дешево». Весь список приводит The Sun.

В первую очередь, это спортивная одежда за пределами спортзала, которую Бей считает одной из самых больших ошибок. «Ни одна элегантная леди не позволит себе ходить в велосипедках, если она не на тренировке», — пояснила эксперт.

Во-вторых, блогерша не рекомендует выходить в свет в облегающих платьях, поскольку зачастую они привлекают избыточное внимание к фигуре.

Бей также советует отказаться от кроп-топов, так как они выглядят по-детски. Более того, они открывают низ живота, который далеко не у всех является самой удачной частью тела. Также детскими специалистка считает принты с персонажами из мультфильмов.

Критике Бей подверглись и футболки. «Не стоит надевать футболку в офис или при выходе в свет. Это слишком повседневная вещь. Возможно, для дома она еще сгодится», — прокомментировала она.

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Еще одной модной ошибкой женщина считает рваные джинсы. «Если это ваш стиль — хорошо. Но если вы хотите выглядеть изысканно, от рваных джинсов следует отказаться», — призвала она. Такого же мнения Бей придерживается и в отношении джинсовых шорт.

Большое внимание эксперт советует уделить сумке. «Сумка для женщины — это все. Если сумка выглядит потрепанной (и не важно, какой она фирмы и сколько стоит), она испортит весь образ. Как только она состарилась, нужно покупать новую», — заявила она.

Бей также отвергла тренды из 90-х. По ее мнению, чокеры и яркие колготки не придают образу «влиятельности», и несмотря на то, что в настоящий момент они очень популярны, ни одна женщина из высшего общества не наденет такие аксессуары на публику.

В заключение Бей попросила тщательно следить за своей одеждой и не пренебрегать глажкой. «Элегантная женщина никогда не выйдет из дома в мятой одежде», — отметила она.

В июле Анна Бей объяснила девушкам, в каком купальнике нужно приходить на пляж, чтобы привлечь внимание богача. «Конечно, следует выбирать такое бикини, которое подходило бы именно вашему типу фигуры и размеру груди. Если она большая, то не стоит надевать топ с треугольными чашками. В нем ваша грудь не будет выглядеть привлекательно», — пояснила, например, Бей.

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