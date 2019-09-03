Худрук «Студии-69» неожиданно умер

Художественный руководитель театра «Студия-69» и театральной мастерской Греческого культурного центра (ГКЦ) Георгий Червинский скончался в Москве. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте ГКЦ.

Отмечается, что смерть артиста была неожиданной: «Ничего не предвещало беды. Буквально накануне он со своим коллективом блестяще представил на фестивале "Акрополис" свои любимые мастер-классы».

«Он был полон сил, энергии, планов», — говорится в объявлении.

Червинскому было 73 года. Причина смерти не уточняется.

Георгий Червинский возглавил «Студию-69» в 1987 году. Он также снялся в таких фильмах, как «Прости», «Хлеб, золото, наган» и «А был ли Каротин?».