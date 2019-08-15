Умер народный артист Валентин Воронин

В Екатеринбурге в возрасте 78 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин. Об этом сообщается на сайте Свердловского академического театра драмы.

Причины смерти не указываются. Прощание с актером состоится 16 августа.

Валентин Воронин проработал в театре более 50 лет. С 1967 года служил в Свердловском театре драмы, где сыграл около сотни ролей.

Звание заслуженного артиста в РСФСР он получил в 1973 году, а народного артиста РСФСР — в 1982-м. Был номинирован на театральную премию «Золотая маска».

Помимо работы в театре, Воронин преподавал на кафедре сценической речи Екатеринбургского государственного театрального института.

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