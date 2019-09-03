Рекордный урожай в России начал гнить

Производители зерна в Калининградской области предупредили о «критической ситуации» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы. Причиной, по которой у них не принимают зерно на экспорт, стали ограничения Россельхознадзора по содержанию в пшенице грибка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

На проблему пожаловалось объединение участников зернового рынка «Калининградский зерновой клуб», куда входит около 60 компаний. По его данным, на 26 августа собрано 430 тысяч тонн зерна. Общий урожай, полагают в организации, достигнет 630 тысяч тонн. Внутреннее потребление региона составляет 350 тысяч тонн.

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В Калининградской области не хватает складов, чтобы хранить такое количество зерна, а элеваторы в настоящее время уже заполнены. В результате зерно лежит под открытым небом и портится.

На снижение экспорта зерна из Калининградской области, которое составило 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратил внимание глава региона Антон Алиханов. Он объяснил ситуацию претензиями по качеству зерна, идущего через терминалы «Содружества» — крупнейшего трейдера региона.

В компании отказались комментировать информацию. В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза. После этого «Содружество» ужесточило требования к производителям.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что с проблемой приема зерна сталкиваются и другие российские регионы. Он обвинил в проблеме Россельхознадзор, который «завышает» требования к качеству, ориентируясь на требования принимающей стороны, зачастую устаревшие и неадекватные.

Ранее сообщалось, что Московская биржа временно приостановила торги на зерновом рынке, после того как стало понятно, что из хранилищ, выступающих в качестве обеспечения сделок, пропало зерно. По факту хищений возбуждено уголовное дело. Сейчас площадка занимается переформатированием рынка и восстановлением резервов.

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