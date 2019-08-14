Урожай зерна в России оказался под угрозой

Сильные дожди или засуха, которые угрожают урожаю зерна, заставили власти 15 российских регионов ввести режим чрезвычайной ситуации. Потери аграриев могут достигнуть 11 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Отдельные регионы Поволжья и Сибири собираются последовать их примеру. Среди них — Удмуртия, Ульяновская область, Алтайский край. На Алтае, по словам зампреда местного правительства Александра Лукьянова, некоторые хозяйства ожидают десятикратного снижения урожая пшеницы.

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В Удмуртии к этому времени обычно собирают около 30 процентов зерновых, сейчас — два процента. Глава постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов объяснил, что из-за дождей в поле не могут работать тракторы и тяжелая техника. В результате валовый сбор зерна ожидается на 10-12 процентов ниже обычного.

Проблемы ожидают и пивоваров. В минсельхозе Ульяновской области объяснили, что дожди ухудшат качество урожая. Пивоваренный ячмень не получится использовать в производстве, а пшеница из продовольственной превратится в фуражную.

В рамках режима чрезвычайной ситуации аграрии смогут рассчитывать на компенсации потерь от властей и пролонгацию банковских кредитов.

Вместе с тем Минсельхоз не собирается снижать прогноз по урожаю зерна на уровне 118 миллионов тонн. Аналитики также не видят проблем в целом по стране, хотя и признают, что некоторые регионы могут потерять 5-7 процентов урожая.

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