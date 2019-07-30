В России перестали выращивать гречиху

Посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за последние 16 лет. Об этом сообщает издание «Агроинвестор».

По данным Росстата, площадь посевов составила 807 тысяч гектаров, что на 238 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2003 года, сообщает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

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Она объяснила, что такая ситуация была ожидаемой из-за снижения стоимости гречки в последние два сезона на фоне перепроизводства в 2017 и 2018 годах. По ее словам, из-за этого часть производителей переключилась на выращивание более прибыльных сельскохозяйственных культур.

Между тем эксперты отмечают, что дефицита гречки не ожидается из-за накопленных за предыдущие годы запасов. По оценке «ПроЗерно», в 2019 году в России будет собрано 750-760 тысячи тонн гречихи, что на 18 процентов ниже, чем годом ранее. Тогда урожай был на уровне 932 тысяч тонн. Между тем стоимость гречки повысится, ожидают аналитики.

Гречка стала самым подешевевшим продуктом по итогам 2018 года. В прошлом году стоимость одного килограмма в среднем была 49,9 рубля, что ниже уровня 2017 года более чем на четверть.

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