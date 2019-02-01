Назван самый подешевевший товар

Гречневая крупа за 2018 год подешевела на 29 процентов. К такому выводу пришло издание РБК, проанализировав данные Росстата.

Средняя цена одного килограмма гречки составила в 2018 году 49,9 рубля. Это ниже стоимости крупы за 2017 год более чем на четверть. Причину такого явления связывают с рекордным урожаем. Крупа начала дешеветь в марте прошлого года, хотя производители не были готовы снижать цены, но позже вынуждены были это сделать в связи с низким спросом.

В сентябре был обновлен трехлетний минимум цены на гречку — 47,3 рубля. В настоящий момент на потребительском рынке сохраняется избыток предложения.

Также за 2018 год снизилась стоимость репчатого лука (на 9,7 процента, до 25,3 рубля) и сахара (на 7,2 процента, до 40,3 рубля). Произошел существенный рост цен на баранину (6,3 процента, до 363,9 рубля), морковь (15 процентов, до 36,8 рубля) и пшено (26 процентов, до 40,3 рубля).

В прошлый раз рекордное подорожание крупы случилось в 2010 году во время аномальной засухи. Также рост цен был зафиксирован в 2014 году в связи с низким урожаем. В Институте конъюнктуры аграрного рынка считают, что рекордно низкие цены на гречку в текущем году не сохранятся.

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