Россия поставила мировой рекорд в производстве индейки

Отраслевое агентство Agrifood Strategies подсчитало, что среднегодовой темп прироста производства индейки в России за последние 10 лет составил 25 процентов, что является самым высоким в мире показателем. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам президента агентства Альберта Давлеева, столь бурный рост производства в России объясняется так называемым эффектом низкой базы. Он поясняет, что индейка — сравнительно новый продукт, который появился на российском рынке только 15 лет назад.

Еще 10 лет назад среднестатистический житель России съедал в год около килограмма этого мяса, сегодня же этот показатель увеличился до 1,8 килограмма, отмечает Давлеев.

По данным Росптицесоюза, объем производства мяса индейки за 2018 год вырос на 12 процентов, почти до 260 тысяч тонн. В то же время производство мяса птицы в целом выросло за тот же период лишь на 1,4 процента, до 4,7 миллиона тонн.

В Agrifood Strategies указали, что столь активно производство индейки росло только в Испании в 2007-2016 годах, тогда как в крупнейших странах-производителях оно стагнировало (США, Канада) или даже сокращалось (Франция).

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