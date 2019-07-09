России предсказали снижение урожая гречихи

В России может снизиться урожай гречихи из-за поздних сроков посевной кампании на юге Западной Сибири. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, на юге Западной Сибири и в Алтайском крае гречиха была засеяна очень поздно из-за «неподходящих условий». В связи с этим высока вероятность, что в 2019 году урожай будет меньше, чем в 2018-м.

По оценке аналитической компании «ПроЗерно», в нынешнем году урожай гречихи может составить 904 тысячи тонн против 932 тысяч тонн годом ранее. Как пишет издание «Агроинвестор», посевы агрокультуры оцениваются в миллион гектаров, что на 45 тысяч гектаров ниже уровня прошлого года.

Однако в итоге посевные площади могут оказаться даже меньше прогноза в миллион гектаров, поскольку стоимость гречихи в прошедшем сезоне была невысокой, пояснил гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

В феврале стало известно, что гречневая крупа за 2018 год подешевела на 29 процентов — до 49,9 рубля за килограмм. Это более чем на четверть ниже ее стоимости за 2017 год. Причиной этого стал рекордный урожай.

Россия является главными мировым производителем гречихи. Основные посевные площади этой культуры расположены на юге Западной Сибири и в Алтайском крае.

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