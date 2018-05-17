В России рекордно упали цены на гречку

Розничные цены на гречку в России обновили трехлетний минимум из-за рекордного урожая, собранного в 2017 году. Стоимость килограмма крупы снизилась до уровня конца 2014 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В апреле 2018 года средняя цена за килограмм гречки составила 50,7 рубля. Согласно статистическим данным, это минимум с ноября 2014 года, когда она находилась на уровне 54,6 рубля. Как пояснил гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко, урожай 2017 года (1,5 миллиона тонн) почти в два раза превысил потребности внутреннего рынка России. На фоне того, что в 2016 году был также собран большой урожай (1,2 миллиона тонн), обеспечивший большие переходящие запасы с предыдущего сезона, произошло перенасыщение рынка.

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Эксперты отмечают, что обвалу стоимости гречки также способствует низкий экспортный потенциал этой крупы, поскольку ее в основном потребляют только в России, Белоруссии и на Украине. Таким образом, у производителей практически нет возможности экспортировать излишки гречки — урожай остается в России и давит на цены.

В 2017 году также был собран рекордный урожай сахарной свеклы. В результате перепроизводства было зафиксировано падение розничных цен на сахар в первом квартале 2018 года — падение составило более 20 процентов. Как отмечает РБК, ситуацией на рынке сахара обеспокоены в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что в России в случае введения акцизов на сладкие напитки (меру предлагает Минздрав в рамках стратегии о формировании здорового образа жизни) соки и газировки подорожают. Стоимость напитков может вырасти на 5-7 процентов, однако в целом рынок сократится — по прогнозу, количество игроков на рынке снизится на 10-15 процентов.

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