Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.

Отмечается, что взрывы были слышны в прибрежном городе Джебла. В результате атака была отражена российской ПВО. Ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами в направлении авиабазы, были перехвачены.

В Министерстве обороны сообщили, что всего было уничтожено два беспилотника, которые приближались с северо-западного направления. Их ликвидировали на безопасном расстоянии. Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

В предыдущий раз об атаке сирийских боевиков на российскую авиабазу Хмеймим сообщалось 11 августа. Тогда к аэродрому попытались приблизиться шесть беспилотных летательных аппаратов боевиков. Все они были уничтожены зенитными огневыми средствами на безопасных дистанциях.

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