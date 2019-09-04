Крупный кровососущий червь спрятался в носу ребенка

Во вьетнамской провинции Нгеан из носа шестилетнего мальчика извлекли живую пиявку. Видео, снятое врачом, было опубликовано на сайте Newsflare.

Отец отвел мальчика в больницу после того, как тот стал жаловаться на боль в носу. К удивлению мужчины, специалист нашел в ноздре ребенка крупного кровососущего червя. Паразит пытался забраться поглубже, но его подцепили специальным пинцетом и вытащили.

По мнению врача, пиявка могла проникнуть в организм ребенка, когда тот купался в речке, ел грязные овощи или пил некипяченую воду.

В июле сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку. Пациентка призналась, что имеет привычку пить неочищенную воду, так как работает на ферме.

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