Мальчик с пиявкой в горле десять дней кашлял кровью и выжил

В горле мальчика из китайской провинции Гуйчжоу больше недели жила пиявка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Родители заметили, что ребенок часто кашляет, причем иногда кашель сопровождается кровотечением. Несмотря на это, его отвели к врачу лишь спустя десять дней.

Местные специалисты не смогли помочь мальчику, поэтому его перевели в детскую больницу в столице провинции — городе Гуйян. Бронхоскопия показала, что в трахее ребенка засел живой паразит.

«Он то вылезал из его дыхательного горла, то залезал обратно, — рассказывает врач. — Мы сразу подумали, что это пиявка». Червя удалось извлечь при помощи щипцов. Его длина составляла около восьми сантиметров.

Пиявка могла попасть в горло, когда ребенок пил из горного ручья. По словам отца, во время летних каникул мальчик играл в горах и часто утолял жажду водой из рек и ручьев.

В июле сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку. Пациентка призналась, что имеет привычку пить неочищенную воду, так как работает на ферме.

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