Пенсионер два месяца прожил с живой пиявкой в горле

В Китае доктора извлекли 10-сантиметровую пиявку из горла пациента. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина по фамилии Ли из небольшого городка Даба жаловался на боль в горле и кашель, сопровождающийся выделением мокроты с кровью. Долгое время врачам не удавалось распознать причину недуга.

Тогда 60-летний мужчина обратился в более крупную больницу китайского округа Ибинь. Медики провели эндоскопию, в ходе которой обнаружили «жирную» пиявку, находящуюся на стенках его трахеи.

По словам лечащего врача Чжан Дадуна, скользкое существо было сложно извлечь. Однако благодаря помощи коллег, он усыпил пиявку аэрозолем, и затем удалил паразита щипцами.

Предположительно, яйца пиявки попали в горло Ли после того, как тот выпил сырую воду. Врач настоятельно рекомендовал местным жителям кипятить воду перед употреблением, чтобы обезопасить себя от болезней.

В январе 2019 года во Вьетнаме доктора извлекли из горла пациентки 15-сантиметровую пиявку. По мнению врачей, паразит мог проникнуть в ее организм во время водных процедур. Тогда женщина призналась, что часто моется в источниках.

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