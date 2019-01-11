Огромная пиявка три месяца прожила у вьетнамки в горле

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Во Вьетнаме доктора извлекли из горла пациентки 15-сантиметровую пиявку. На видео операции обратил внимание портал Newsflare.

В начале января жительница северной провинции Хазянг пожаловалась врачам на мигрени, которые мучили ее последние три месяца. Она рассказала, что периодически кашляла и плевалась кровью. После тщательного обследования у 63-летней пациентки диагностировали опухоль в горле и направили женщину на операцию по ее удалению.

Во время операции доктора обнаружили в пазухах огромную пиявку. Живого паразита полчаса доставали из организма пациентки.

Доктор Нгуен Тхань Нам (Nguyễn Thành Nam), оперировавший пациентку, отметил, что пиявку удалось извлечь как раз вовремя: червь не успел нанести значительного урона пазухам. Это могло бы повлечь за собой проблемы с дыханием у пациентки. Врач добавил, что обычно паразиты забираются в нос.

Женщина призналась, что часто моется в источниках. По мнению врачей, паразит мог проникнуть в ее организм во время водных процедур. После операции вьетнамка планирует перестать купаться в источниках и пить оттуда воду.

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