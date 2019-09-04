Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы». Об этом «ДВХАБ» сообщил начальник пресс-службы администрации города Руслан Соколов.

«Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается», — сказал Соколов.

После заявления чиновника полиция пришла к местному оппозиционеру Алексею Ворсину, решив, что он администратор канала, но Ворсин заверил, что никакого отношения к нему не имеет: «Наш мэр оскорбился постами некоего Telegram-канала "Ворсин мемы". Поэтому [полицейские] пришли узнать, имею ли я отношение к нему. Однако я узнал о его существовании только от них самих».

В Telegram-канале «Ворсин мемы» публикуются преимущественно фотоколлажи с изображениями мэра и других хабаровских политиков. Ранее на него было подписано около 60 человек, после появления новостей о жалобе в полицию число подписчиков значительно увеличилось.

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