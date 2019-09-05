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Российские военные поймали в храме напавшего на девочку грабителя

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Место происшествия

В Батайске Ростовской области мужчина напал на ребенка и ограбил его. Об этом четверг, 5 сентября, сообщает НТВ.

По данным канала, он выхватил сумку с мобильным телефоном у 11-летней девочки и попытался сбежать. Очевидцами инцидента стали военные, которые начали преследовать грабителя.

Он попытался спрятаться в храме, незаметно присев на лавку, где и был обнаружен. Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре 2018 года жительница Калининграда обвинила сотрудницу региональной полиции в хищении у ее семилетнего сына 200 рублей.

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