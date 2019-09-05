Картина с укачивающей гигантский пенис Богородицей вызвала скандал

Выставленная в музее при австралийском Университете Гриффина картина, изображающая Богородицу с гигантским мужским половым органом на руках, спровоцировала скандал. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Daily Mail.

Работа 73-летнего чилийского художника Хуана Давилы является переработкой пьеты, созданной скульптором Микеланджело Буонарроти. Оригинальная работа 1499 года находится в Ватикане и изображает Деву Марию с безжизненным Христом на руках.

Критики из консервативной религиозной организации «Австралийское христианское лобби» потребовали убрать работу Давилы, заявив, что картина не только оскорбляет чувства верующих, но и унизительна для женщин в целом.

Глава музея Энджела Годар выступила в защиту экспоната. «Задача искусства — бросать вызов и раздвигать границы, и свобода художественного самовыражения для этой цели необходима», — подчеркнула она.

Ранее в четверг сообщалось, что в лондонском музее Wellcome Collection появилась скульптура, пахнущая женским грудным молоком.

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